Мажич продлил контракт с РФС на год. Серб возглавляет департамент судейства и инспектирования

Милорад Мажич продолжит работу в РФС.

Российский футбольный союз и 52-летний сербский специалист продлили соглашение на один год.

Мажич вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС в сентябре 2022 года. Летом 2023 возглавил департамент судейства и инспектирования.

В качестве судьи Мажич работал на чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА-2016, финале Кубка конфедераций-2017 и финале Лиги чемпионов-2018.