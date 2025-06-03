Роналд Куман: «Проведение клубного ЧМ – это абсурд, вы уничтожаете игроков. Клубы заработают, но трудно представить, чтобы титулованный футболист был рад»

Роналд Куман не считает клубный чемпионат мира важным турниром.

«Я уже высказывался о чемпионате мира среди клубов прежде, его проведение – это абсурд. Клубы будут рады заработать, но мне трудно представить, чтобы футболист, завоевавший множество трофеев, был бы рад победе на КЧМ – если сравнивать с Лигой чемпионов, чемпионатом страны, чемпионатом мира среди сборных, Евро .

Таким образом вы уничтожаете игроков», – сказал главный тренер сборной Нидерландов , имея в виду сокращенный отпуск у футболистов.