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Карасев, Мешков, Казарцев, Левников, Москалев – в основном списке судей РПЛ на сезон-2025/26. Участник дела «Торпедо» Перезва включен в резерв

РФС представил список судей Мир РПЛ на сезон-2025/26.

В него вошли 23 главных арбитра, пять резервных и 34 помощника судьи. 43 арбитра из этого списка могут работать на матчах чемпионата страны в качестве видеоассистентов.

Судьи:

1. Иван Абросимов, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР);

2. Ян Бобровский, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР);

3. Евгений Буланов, Саранск (+ВАР/АВАР);

4. Егор Егоров, Нижний Новгород (+ВАР/АВАР);

5. Ранэль Зияков, Набережные Челны (+ВАР/АВАР);

6. Сергей Иванов, Ростов-на-Дону (+ВАР/АВАР);

7. Василий Казарцев, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР);

8. Сергей Карасев, Москва (+ВАР/АВАР);

9. Евгений Кукуляк, Калуга (+ВАР/АВАР);

10. Павел Кукуян, Сочи (+ВАР/АВАР);

11. Кирилл Левников, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР);

12. Виталий Мешков, Дмитров (+ВАР/АВАР);

13. Владимир Москалев, Воронеж (+ВАР/АВАР);

14. Иван Сараев, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР);

15. Алексей Сухой, Люберцы (+ВАР/АВАР);

16. Инал Танашев, Нальчик;

17. Владислав Целовальников, Астрахань;

18. Сергей Цыганок, Калининград (+ВАР/АВАР);

19. Сергей Чебан, Москва (+ВАР/АВАР);

20. Михаил Черемных, Пермь (+ВАР/АВАР);

21. Артем Чистяков, Азов (+ВАР/АВАР);

22. Павел Шадыханов, Москва (+ВАР/АВАР);

23. Рафаэль Шафеев, Волгоград (+ВАР/АВАР);

Резерв судей:

1. Юрий Карпов, Петрозаводск (+ВАР/АВАР);

2. Артур Федоров, Петрозаводск (+ВАР/АВАР);

3. Антон Фролов, Москва (+ВАР/АВАР);

4. Вера Опейкина, Сочи (+ВАР/АВАР);

5. Максим Перезва, Раменское (+ВАР/АВАР).

Напомним, Перезва ранее стал участником в деле «Торпедо». В отношении владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования») – руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить Перезву за принятие решений в пользу клуба.

10 июля КДК РФС решил исключить «Торпедо» из числа участников Мир РПЛ в сезоне-2025/26, московскую команду по решению исполкома РФС заменит «Оренбург».

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?6069 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Сухой
Артем Чистяков судья
logoВасилий Казарцев
Рафаэль Шафеев
Павел Шадыханов
Евгений Буланов
logoЯн Бобровский
Евгений Кукуляк
logoСергей Сергеевич Иванов
logoВиталий Мешков
logoКирилл Левников
logoВладислав Целовальников
Сергей Цыганок
logoСергей Карасев
Антон Фролов судья
logoВера Опейкина
Иван Сараев
logoПавел Кукуян
Сергей Чебан
Максим Перезва
logoБалтика
logoДинамо Махачкала
logoРубин
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