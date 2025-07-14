Карасев, Мешков, Казарцев, Левников, Москалев – в основном списке судей РПЛ на сезон-2025/26. Участник дела «Торпедо» Перезва включен в резерв

РФС представил список судей Мир РПЛ на сезон-2025/26.

В него вошли 23 главных арбитра, пять резервных и 34 помощника судьи. 43 арбитра из этого списка могут работать на матчах чемпионата страны в качестве видеоассистентов.

Судьи:

1. Иван Абросимов, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР);

2. Ян Бобровский , Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР);

3. Евгений Буланов, Саранск (+ВАР/АВАР);

4. Егор Егоров, Нижний Новгород (+ВАР/АВАР);

5. Ранэль Зияков, Набережные Челны (+ВАР/АВАР);

6. Сергей Иванов , Ростов-на-Дону (+ВАР/АВАР);

7. Василий Казарцев , Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР);

8. Сергей Карасев , Москва (+ВАР/АВАР);

9. Евгений Кукуляк , Калуга (+ВАР/АВАР);

10. Павел Кукуян, Сочи (+ВАР/АВАР);

11. Кирилл Левников, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР);

12. Виталий Мешков, Дмитров (+ВАР/АВАР);

13. Владимир Москалев, Воронеж (+ВАР/АВАР);

14. Иван Сараев, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР);

15. Алексей Сухой, Люберцы (+ВАР/АВАР);

16. Инал Танашев, Нальчик;

17. Владислав Целовальников, Астрахань;

18. Сергей Цыганок, Калининград (+ВАР/АВАР);

19. Сергей Чебан, Москва (+ВАР/АВАР);

20. Михаил Черемных, Пермь (+ВАР/АВАР);

21. Артем Чистяков, Азов (+ВАР/АВАР);

22. Павел Шадыханов, Москва (+ВАР/АВАР);

23. Рафаэль Шафеев, Волгоград (+ВАР/АВАР);

Резерв судей:

1. Юрий Карпов, Петрозаводск (+ВАР/АВАР);

2. Артур Федоров, Петрозаводск (+ВАР/АВАР);

3. Антон Фролов, Москва (+ВАР/АВАР);

4. Вера Опейкина, Сочи (+ВАР/АВАР);

5. Максим Перезва, Раменское (+ВАР/АВАР).

Напомним, Перезва ранее стал участником в деле «Торпедо». В отношении владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования») – руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить Перезву за принятие решений в пользу клуба.

10 июля КДК РФС решил исключить «Торпедо» из числа участников Мир РПЛ в сезоне-2025/26, московскую команду по решению исполкома РФС заменит «Оренбург».