«Интер» рассматривает трансфер Пальиньи. «Бавария» потребует 25-30 млн евро за опорника Португалии

Опорный хавбек «Баварии» Жоау Пальинья привлек внимание «Интера».

Миланский клуб рассматривает переход 30-летнего игрока сборной Португалии в это межсезонье.

По данным Sport Bild, мюнхенцы готовы продать Пальинью за 25-30 млн евро.

Год назад «Бавария » купила футболиста у «Фулхэма» за 51 млн. Его контракт рассчитан до июня 2028 года.

В минувшем сезоне Пальинья провел за мюнхенцев 25 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.