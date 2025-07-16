«Интер» рассматривает трансфер Пальиньи. «Бавария» потребует 25-30 млн евро за опорника Португалии
Опорный хавбек «Баварии» Жоау Пальинья привлек внимание «Интера».
Миланский клуб рассматривает переход 30-летнего игрока сборной Португалии в это межсезонье.
По данным Sport Bild, мюнхенцы готовы продать Пальинью за 25-30 млн евро.
Год назад «Бавария» купила футболиста у «Фулхэма» за 51 млн. Его контракт рассчитан до июня 2028 года.
В минувшем сезоне Пальинья провел за мюнхенцев 25 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport Bild
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