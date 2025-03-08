Пальинья получил прямую красную за грубость. Хавбек «Баварии» шипами наступил на голень Масураса в конце 1-го тайма игры с «Бохумом»
«Бавария» осталась в меньшинстве в 1-м тайме матча против «Бохума».
На 42-й минуте хавбек мюнхенцев Пальинья, не успев сыграть в мяч, шипами наступил на голень полузащитнику «Бохума» Гиоргосу Масурасу.
Главный арбитр Кристьян Дингерт показал португальцу прямую красную карточку. ВАР после оценки эпизода не стал оспаривать решение.
Фото: кадр из трансляции
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На данный момент счет ничейный 2:2 (второй тайм).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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