«Зенит» предлагал 35 млн евро за Альмаду из «Ботафого». Вингер хочет в «Бенфику» – его убедили Отаменди и Матич (Record)

«Зениту» вряд ли удастся подписать Тьяго Альмаду из «Ботафого».

Клуб из Санкт-Петербурга предлагал 35 млн евро за вингера, сообщает Record.

Уточняется, что, несмотря на это предложение, аргентинец склоняется к трансферу в «Бенфику».

Перейти в португальскую команду Тьяго убедили хорошо знакомые с клубом Николас Отаменди и Неманя Матич . Вместе с сербом Альмада играл за «Лион», а Отаменди выступает за португальский клуб в данный момент.

«Бенфика » намерена выкупить часть трансферной стоимости Альмады и уже предложила 26 млн евро за 60% экономических прав на 24-летнего игрока.