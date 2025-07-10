«Зенит» предлагал 35 млн евро за Альмаду из «Ботафого». Вингер хочет в «Бенфику» – его убедили Отаменди и Матич (Record)
«Зениту» вряд ли удастся подписать Тьяго Альмаду из «Ботафого».
Клуб из Санкт-Петербурга предлагал 35 млн евро за вингера, сообщает Record.
Уточняется, что, несмотря на это предложение, аргентинец склоняется к трансферу в «Бенфику».
Перейти в португальскую команду Тьяго убедили хорошо знакомые с клубом Николас Отаменди и Неманя Матич. Вместе с сербом Альмада играл за «Лион», а Отаменди выступает за португальский клуб в данный момент.
«Бенфика» намерена выкупить часть трансферной стоимости Альмады и уже предложила 26 млн евро за 60% экономических прав на 24-летнего игрока.
Кто должен заменить «Торпедо»?5645 голосов
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Record
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