«Валенсия» потребовала исправления информации в документалке про Винисиуса – там добавили субтитры «обезьяна» к видео, где фанаты кричали «дурак». Клуб может обратиться в суд

«Валенсия» обвинила создателей фильма про Винисиуса Жуниора во лжи.

15 мая на Netflix вышел документальный фильм о вингере «Реала» «Танцуй, Вини!», рассказывающий о пути бразильца к успеху и трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Одна из проблем, отраженных в ленте – борьба Винисиуса с расизмом и оскорбления в его адрес от болельщиков в Испании.

В одном из эпизодов трибуна «Местальи» скандирует «tonto» («дурак») в адрес Винисиуса, однако в субтитрах при этом стоит слово «mono» («обезьяна»).

«В связи с несправедливыми заявлениями и ложью, допущенными в отношении болельщиков футбольного клуба «Валенсия», клуб потребовал в письменной форме немедленного исправления информации о событиях на стадионе «Месталья», которая не соответствует действительности.

Правда и уважение к нашим болельщикам должны восторжествовать. Футбольный клуб «Валенсия» оставляет за собой право обратиться в суд», – говорится в заявлении клуба.