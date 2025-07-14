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Хайкин о конфликте на Украине: «Мир необходим. Трудно видеть то, что происходит в обеих странах»

Никита Хайкин высказался о конфликте на Украине.

– Вокруг вашей родной страны, России, происходит много событий. Идет конфликт на Украине (здесь и далее формулировки изменены в соответствии с законами РФ – Спортс’‘). Насколько свободно вы можете рассуждать на подобные темы?

– Не составит большого труда выяснить, каковы мои взгляды. Они озвучивались, нужно просто заглянуть в социальные сети.

Мне не на что жаловаться. Я играю в футбол, у меня все хорошо. Моя жизнь вне опасности.

– Вы понимаете, что многим интересно, что вы думает о происходящем на Украине? У вас не было серьезных разговоров с партнерами по команде в раздевалке на эту тему?

– Раздевалка – это место для общения, где люди говорят обо всем на свете. Об этом невозможно не говорить или игнорировать это. Люди все равно будут об этом говорить.

Я думаю, что мир необходим. Ужасно видеть, что этого еще не произошло. Трудно видеть то, что происходит в обеих странах. Я считаю, что мы должны бороться со всеми видами насилия и конфликтов, – сказал 30-летний российский вратарь норвежского клуба «Буде-Глимт» Хайкин в интервью VG.

Хайкин о гражданстве Норвегии: «Хочу, чтобы здесь выросли мои дети. Страна заботится о гражданах, приятно видеть социал-демократию»

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Опубликовано: Полина Антохина
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