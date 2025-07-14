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«Петербург – красивый и комфортный европейский город с русским духом. Арена «Зенита» – уникальное сооружение мирового масштаба». Энрике о России

Луис Энрике Андре рассказал, что отлично адаптировался в Санкт-Петербурге.

Бразильский футболист перешел в «Зенит» зимой 2025 года.

– Луис, насколько вы освоились в Санкт‑Петербурге?

– Первые несколько месяцев прошли замечательно. Полностью адаптировался к команде. Конечно, помогли игроки. В «Зените» прекрасная интернациональная атмосфера. Русские ребята очень открыты, как и весь персонал, а иностранцы отлично знают клуб, город – это важный момент для новичка.

Мне давали советы как в игровом плане, так и по бытовым вопросам. Очень важно присутствие в штабе и в команде людей из разных стран: все оперативно доносят информацию, раскрывают и развивают понимание и мысль главного тренера. Так что никаких проблем ни в повседневной жизни, ни в футбольной не испытывал.

Санкт‑Петербург – красивый и комфортный европейский город с русским духом, нам тут с женой все нравится. Начали изучать местную культуру, побывали в музеях, погуляли в парках, появились любимые места для отдыха. Одна наша домашняя арена чего стоит – уникальное сооружение мирового масштаба.

– С кем, помимо бразильцев, больше всего общаетесь?

– Стараюсь со всеми. Понятно, что из‑за языкового барьера не всегда удается донести свои мысли до тех, кто не говорит по‑португальски. Но все равно пытаюсь запоминать отдельные слова, фразы.

Могу что‑то сказать по‑русски, но, конечно же, большую часть времени провожу с соотечественниками – это естественно для всех, – сказал полузащитник «Зенита» Луис Энрике.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Российская газета»
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