Луис Энрике о желании остаться в «Ботафого»: «Слова выдернуты из контекста. Был рад предложению «Зенита» – большого европейского клуба»

Луис Энрике объяснил слова о желании остаться в «Ботафого».

Бразильский футболист перешел в «Зенит» зимой 2025 года.

– Недавно вы признались в интервью Globo, что хотели остаться в «Ботафого» и готовы вернуться в клуб. Вас неправильно перевели или это действительно ваше желание?

– Мои слова были выдернуты из контекста.

Я просто сказал, что мне было очень хорошо в «Ботафого» во время карьеры там – и это правда.

Мы провели потрясающий сезон, выиграли несколько трофеев. В том интервью я лишь хотел поблагодарить бывший клуб.

Мне все там нравилось, но в то же время я был рад, получив предложение от большого европейского клуба – «Зенита».

Хочу сказать спасибо нынешней команде за прием, за возможность быть самим собой, показывать свой футбол. Меня тут все устраивает, я счастлив, – сказал вингер «Зенита » Луис Энрике .