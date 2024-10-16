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Мамардашвили о «Ливерпуле»: «Буду бороться за позицию основного вратаря, даже если Алиссон не уйдет»

Георгий Мамардашвили высказался о будущей конкуренции с Алиссоном в «Ливерпуле».

Вратарь сборной Грузии был подписан мерсисайдцами этим летом за 30+5 миллионов евро. В этом сезоне 24-летний футболист остался в «Валенсии», он должен присоединиться к «красным» летом 2025 года.

«Меня привлек проект «Ливерпуля», когда представители клуба встретились со мной, чтобы подписать контракт.

Я буду бороться за позицию основного вратаря, даже если нынешний голкипер не покинет команду», – заявил Мамардашвили.

Текущее соглашение 32-летнего Алиссона с «Ливерпулем» рассчитано до 2027 года.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoВаленсия
logoЛа Лига
logoСборная Грузии по футболу
logoАлиссон
logoГеоргий Мамардашвили
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