Мамардашвили о «Ливерпуле»: «Буду бороться за позицию основного вратаря, даже если Алиссон не уйдет»

Георгий Мамардашвили высказался о будущей конкуренции с Алиссоном в «Ливерпуле».

Вратарь сборной Грузии был подписан мерсисайдцами этим летом за 30+5 миллионов евро. В этом сезоне 24-летний футболист остался в «Валенсии», он должен присоединиться к «красным» летом 2025 года.

«Меня привлек проект «Ливерпуля », когда представители клуба встретились со мной, чтобы подписать контракт.

Я буду бороться за позицию основного вратаря, даже если нынешний голкипер не покинет команду», – заявил Мамардашвили .

Текущее соглашение 32-летнего Алиссона с «Ливерпулем» рассчитано до 2027 года.