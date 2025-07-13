Фавориты не проигрывают финалы клубного ЧМ с 2012 года. 13 лет назад «Коринтианс» обыграл «Челси» – 1:0

Букмекерские фавориты не проигрывают финалы клубного ЧМ с 2012 года.

В предстоящем финале встретятся «ПСЖ» и «Челси». Парижане котируются безоговорочными фаворитами – с коэффициентом 1.40. На победу лондонцев дают 3.10.

Последний раз, когда андердог выиграл финал КЧМ, случился в 2012 году – «Коринтианс» победил «Челси» (1:0). На победу бразильской команды в основное время сыграл коэффициент 5.80.

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