Новичок «Зенита» Жерсон стоит 8 млн в Фэнтези РПЛ

Полузащитник «Зенита» получил цену в фэнтези-турнире РПЛ.

Хавбек, приобретенный у бразильского «Фламенго », в Фэнтези РПЛ получил цену 8 млн.

Таким образом, он стал 3-м по цене полузащитником в команде: столько же стоит Вендел , больше – Максим Глушенков и Андрей Мостовой (по 8,5), а также Луис Энрике (9,5).

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