Новичок «Зенита» Жерсон стоит 8 млн в Фэнтези РПЛ
Полузащитник «Зенита» получил цену в фэнтези-турнире РПЛ.
Хавбек, приобретенный у бразильского «Фламенго», в Фэнтези РПЛ получил цену 8 млн.
Таким образом, он стал 3-м по цене полузащитником в команде: столько же стоит Вендел, больше – Максим Глушенков и Андрей Мостовой (по 8,5), а также Луис Энрике (9,5).
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости