Беннасер и Адли интересны «Аль-Хилалю» и «Аль-Ахли» соответственно. Полузащитники «Милана» провели в арендах прошлый сезон

К Исмаэлю Беннасеру и Ясину Адли есть интерес из Саудовской Аравии.

По информации Джанлуки Ди Марцио, в алжирском полузащитнике «Милана» Беннасере заинтересован «Аль-Хилаль », который возглавляет Симоне Индзаги. В свою очередь, француза Адли может пригласить «Аль-Ахли », в котором играет экс-игрок «россонери» – Франк Кессиэ .

Оба футболиста провели прошлый сезон в арендах. Беннасер сыграл 12 матчей и отдал 2 результативные передачи за «Марсель» в прошлом сезоне Лиги 1. Адли провел 35 матчей за «Фиорентину»», забив 5 голов.