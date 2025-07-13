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Беннасер и Адли интересны «Аль-Хилалю» и «Аль-Ахли» соответственно. Полузащитники «Милана» провели в арендах прошлый сезон

К Исмаэлю Беннасеру и Ясину Адли есть интерес из Саудовской Аравии.

По информации Джанлуки Ди Марцио, в алжирском полузащитнике «Милана» Беннасере заинтересован «Аль-Хилаль», который возглавляет Симоне Индзаги. В свою очередь, француза Адли может пригласить «Аль-Ахли», в котором играет экс-игрок «россонери» – Франк Кессиэ.

Оба футболиста провели прошлый сезон в арендах. Беннасер сыграл 12 матчей и отдал 2 результативные передачи за «Марсель» в прошлом сезоне Лиги 1. Адли провел 35 матчей за «Фиорентину»», забив 5 голов.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoМилан
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Ахли Джидда
возможные трансферы
logoЯсин Адли
logoИсмаэль Беннасер
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logoФранк Кессиэ
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