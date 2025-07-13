Браун перешел в «Фенербахче». «Милан» пытался купить Арчи за те же 8 млн евро и высылал самолет за защитником

Арчи Браун перешел в «Фенербахче», несмотря на предложение «Милана».

Ранее сообщалось , что оба клуба стремятся подписать левого защитника и ведут с «Гентом» продвинутые переговоры.

Турецкий клуб объявил о подписании с Брауном контракта по схеме «3+1».

По информации инсайдера Фабрицио Романо , «Милан » отправил частный самолет за защитником в аэропорт Брюсселя, надеясь договориться об условиях трансфера. Однако «Фенербахче » сделал то же самое.

Оба клуба согласовали с «Гентом» сумму трансфера в 8 млн евро, но решение осталось за игроком.

В минувшем сезоне Браун провел за «Гент» 32 матча в чемпионате Бельгии, отметившись голом и 3 ассистами. Подробная статистику англичанина доступна здесь .