Мостовой о «Спартаке»: «Могут купить 7 игроков и продать еще 7. Кто-то назовет состав, что был 2 года назад? А людей, занимающихся трансферами? Заработают, в карман положат и улетят»

Александр Мостовой раскритиковал селекционную политику «Спартака».

«Спартак » может купить 7 игроков и продать еще 7. Проблема ли это для клуба? Для клуба и его болельщиков это проблема, а для футболистов – нет. Они пришли, заработали и ушли. Кто-то назовет мне хоть приблизительно основной состав «Спартака», который был 2 года назад? Поверьте, 9 из 10 человек не угадают.

Кто-то назовет мне людей, которые занимаются трансферами? Никто не вспомнит их фамилий. За последние 5 лет сколько спортивных директоров, генеральных директоров, селекционеров сменилось... И все приходят с лозунгами: «Мы сейчас сделаем это, то, другое, иное!» А потом заработают, в карман положат и улетят. И все», – сказал бывший полузащитник сборной России и «Спартака».