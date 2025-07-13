Мостовой о «Спартаке»: «Могут купить 7 игроков и продать еще 7. Кто-то назовет состав, что был 2 года назад? А людей, занимающихся трансферами? Заработают, в карман положат и улетят»
Александр Мостовой раскритиковал селекционную политику «Спартака».
«Спартак» может купить 7 игроков и продать еще 7. Проблема ли это для клуба? Для клуба и его болельщиков это проблема, а для футболистов – нет. Они пришли, заработали и ушли. Кто-то назовет мне хоть приблизительно основной состав «Спартака», который был 2 года назад? Поверьте, 9 из 10 человек не угадают.
Кто-то назовет мне людей, которые занимаются трансферами? Никто не вспомнит их фамилий. За последние 5 лет сколько спортивных директоров, генеральных директоров, селекционеров сменилось... И все приходят с лозунгами: «Мы сейчас сделаем это, то, другое, иное!» А потом заработают, в карман положат и улетят. И все», – сказал бывший полузащитник сборной России и «Спартака».
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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