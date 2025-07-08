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«Оренбург» о долге «Химок» за трансфер Веры: «Не хотелось бы просто так потерять деньги. Используем все возможные пути их возвращения»

Гендиректор «Оренбурга» рассказал о ситуации с долгом «Химок» за Лукаса Веру.

По версии Transfermarkt год назад хавбек перешел в подмосковный клуб за 1 млн евро.

- Из-за финансовых проблем подмосковного клуба [«Оренбург»] так и не получил за игрока деньги, но усилил конкурента, что, возможно, привело к вылету. Как пресекать такие истории?

– Мне кажется, что прогнозировать такие вещи крайне сложно. В начале прошлого сезона никто не мог сказать, что он так закончится и что с «Химками» произойдет такая ситуация. Конечно, для нас это очень серьезный вопрос. Мы недосчитались серьезных денег и усилили конкурента, отдав ему своего лучшего футболиста. 

Думаю, не скажу ничего нового, если замечу, что наш клуб больше всех пострадал от ситуации с «Химками». Мы потеряли ведущего футболиста, ничего за это не получили взамен — не можем даже приобрести в свой состав на те деньги, которые предполагалось получить за Веру

Как избежать в будущем такой ситуации? Повторюсь, прогнозировать ее крайне сложно. Но на общих собраниях РПЛ и ФНЛ мы обсуждали различные варианты. Надеюсь, в будущем придем к какому-то оптимальному решению.

- Когда «Химки» должны были расплатиться за Веру?

– В течение прошедшего сезона несколькими частями должны были погасить эту сумму.

- Если бы они эти транши выплачивали в срок, вы могли зимой усилиться кем-то, кто мог сделать нужную разницу в борьбе за выживание?

– Рассуждения в сослагательном наклонении. Но сумма серьезная. И это деньги, на которые можно было пригласить большее количество игроков.

- «Химки» начинают процедуру банкротства. Сохраняете надежду хотя бы часть денег от трансфера Веры получить?

– Конечно, нам бы не хотелось просто так потерять эти деньги. Поэтому используем все возможные пути их возвращения. Изучаем все варианты, – сказал Кирилл Волженкин.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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