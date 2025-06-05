«Реал» рассматривает подписание экс-форварда «Спартака» Жозе или Фирмино. Клуб ищет недорогого нападающего, который хорошо играет головой

«Реалу» интересен бывший игрок «Спартака».

По информации As, мадридский клуб хочет оформить недорогой трансфер возрастного центрального нападающего, который хорошо играет головой – как в случае с Хоселу. Форварды в нынешнем составе команды не обладают этим качеством.

Одним из игроков, которых рассматривают «сливочные», является Анте Будимир из «Осасуны», как и сообщалось ранее. Сумма отступных 33-летнего хорвата составляет 20 миллионов евро, но в определенный период трансферного окна снизится до 8 миллионов.

Также называются имена бывшего форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино , выступающего за саудовский «Аль-Ахли », и экс-нападающего «Спартака» и «Бетиса» Виллиана Жозе, который играет за бразильскую «Баию». Их контракты истекают в 2026 году.

Кроме того, в основную команду «Реала » может быть переведен 21-летний Гонсало Гарсия Торрес , забивший 25 голов за «Кастилью» в минувшем сезоне.