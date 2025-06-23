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«МЮ» начал предварительные переговоры c Нкунку. Хавбек хочет покинуть «Челси» летом

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Кристофера Нкунку.

L’Equipe сообщает, что манкунианцы начали предварительные переговоры о переходе полузащитника. Они связались с представителями француза с целью выяснить условия возможного сотрудничества, но предложения пока не делали.

Утверждается, что Нкунку хочет покинуть «Челси» этим летом. В минувшем сезоне Кристофер забил 3 гола в 27 матчах АПЛ.

Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
logoКристофер Нкунку
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
возможные трансферы
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