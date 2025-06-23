«МЮ» начал предварительные переговоры c Нкунку. Хавбек хочет покинуть «Челси» летом

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Кристофера Нкунку.

L’Equipe сообщает, что манкунианцы начали предварительные переговоры о переходе полузащитника. Они связались с представителями француза с целью выяснить условия возможного сотрудничества, но предложения пока не делали.

Утверждается, что Нкунку хочет покинуть «Челси » этим летом. В минувшем сезоне Кристофер забил 3 гола в 27 матчах АПЛ .

Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .