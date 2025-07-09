«Интер» рассматривает Нкунку из «Челси». Интерес усилится в случае ухода Тареми, на которого претендуют «Фулхэм» и «Фенербахче»
«Интеру» интересен Кристофер Нкунку из «Челси».
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, 27-летний полузащитник «синих» стал кандидатом «нерадзурри» в атаку.
Миланский клуб ищет игрока с другими характеристиками, чем те, которые уже есть у футболистов в их составе.
Отмечается, что вопрос станет особенно актуальным в случае ухода Мехди Тареми. В 32-летнем нападающем по-прежнему заинтересованы «Фулхэм» и «Фенербахче».
Ранее сообщалось, что «Бавария» снова начала рассматривать кандидатуру Нкунку на фоне травмы Джамала Мусиалы. К французу также проявляли интерес «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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