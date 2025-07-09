«Интер» рассматривает Нкунку из «Челси». Интерес усилится в случае ухода Тареми, на которого претендуют «Фулхэм» и «Фенербахче»

«Интеру» интересен Кристофер Нкунку из «Челси».

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, 27-летний полузащитник «синих» стал кандидатом «нерадзурри» в атаку.

Миланский клуб ищет игрока с другими характеристиками, чем те, которые уже есть у футболистов в их составе.

Отмечается, что вопрос станет особенно актуальным в случае ухода Мехди Тареми . В 32-летнем нападающем по-прежнему заинтересованы «Фулхэм » и «Фенербахче ».

Ранее сообщалось , что «Бавария» снова начала рассматривать кандидатуру Нкунку на фоне травмы Джамала Мусиалы . К французу также проявляли интерес «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».