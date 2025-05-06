Вратарь Милинкович-Савич заинтересовал «Манчестер Юнайтед» – он в шорт-листе клуба. С «Торино» уже были контакты

Ваня Милинкович-Савич заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

28-летний голкипер «Торино » находится в трансферном шорт-листе английского клуба.

Отмечается, что между клубами уже состоялись первые ознакомительные контакты.

В нынешнем сезоне Ваня Милинкович-Савич провел 34 матча в Серии А, из которых 10 провел на ноль. Статистику вратаря можно изучить здесь .