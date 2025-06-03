«Милан» больше года следит за Петровичем из «Челси». Милинкович-Савич из «Торино» – еще один вариант на замену Меньяну

«Милан» ищет вратаря, который мог бы стать заменой Майку Меньяну.

Сообщалось , что приобрести француза хотел бы «Челси ». Контракт голкипера с «россонери» истекает через год.

По данным журналиста BBC Низаара Кинселлы, «Милан » уже больше года следит за Джордже Петровичем , принадлежащим лондонцам и в этом сезоне выступавшим за «Страсбур ».

При этом рассматриваются и другие кандидаты, такие как Ваня Милинкович-Савич из «Торино ».