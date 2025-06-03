«Милан» больше года следит за Петровичем из «Челси». Милинкович-Савич из «Торино» – еще один вариант на замену Меньяну
«Милан» ищет вратаря, который мог бы стать заменой Майку Меньяну.
Сообщалось, что приобрести француза хотел бы «Челси». Контракт голкипера с «россонери» истекает через год.
По данным журналиста BBC Низаара Кинселлы, «Милан» уже больше года следит за Джордже Петровичем, принадлежащим лондонцам и в этом сезоне выступавшим за «Страсбур».
При этом рассматриваются и другие кандидаты, такие как Ваня Милинкович-Савич из «Торино».
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Низаара Кинселлы
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