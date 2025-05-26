Лаутаро, Мактоминей, Лукман, Тюрам, Ретеги и Чалханоглу – в сборной сезона Серии А от WhoScored
Скотт Мактоминей вошел в сборную сезона Серии А от WhoScored.
В команду были включены футболисты с самым высоким средним рейтингом на соответствующей позиции.
В состав попали:
– вратарь: Ваня Милинкович-Савич («Торино», средняя оценка – 6,93);
– защита: Додо («Фиорентина», 6,88), Амир Ррахмани («Наполи», 7,03), Берат Джимшити («Аталанта», 6,92), Робин Гозенс («Фиорентина», 6,94);
– полузащита: Скотт Мактоминей («Наполи», 7,26), Хакан Чалханоглу («Интер», 7,13), Адемола Лукман («Аталанта», 7,24);
– нападение: Матео Ретеги («Аталанта», 7,17), Маркус Тюрам («Интер», 7,24), Лаутаро Мартинес («Интер», 7,13).
Кто выиграет Лигу конференций?3610 голосов
Бетис
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости