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В перерыве финала клубного ЧМ пройдет музыкальное шоу с участием J Balvin и Doja Cat – первое в истории матчей ФИФА. Перед началом «Челси» – «ПСЖ» выступит Робби Уильямс

В перерыве финала клубного чемпионата мира пройдет музыкальное шоу.

В финальном матче турнира сыграют «Челси» и «ПСЖ». Игра пройдет завтра, 13 июля, на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси и начнется в 22:00 по московскому времени.

По информации The Athletic, перед началом матча на стадионе выступят Робби Уильямс и Лаура Паузини – они исполнят песню Desire, записанную в качестве гимна для выхода команд на поле на турнирах ФИФА. Также будет исполнен гимн США.

В перерыве игры состоится музыкальное шоу, в рамках которого выступят певец J Balvin, рэп-исполнительница Doja Cat, нигерийская певица Tems и австралийский певец иракского происхождения Эммануэль Келли.

Специально для шоу на верхних трибунах стадиона была возведена высокотехнологичная сцена, чтобы избежать повреждения поля. Вес декораций и несущих конструкций составил 40 000 фунтов (около 18,1 тонны), на сцене установлены светодиодные дисплеи разрешением почти 16 млн пикселей.

Отмечается, что прежде на матчах ФИФА шоу в перерыве еще никогда не было.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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