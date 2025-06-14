Робби Уильямс записал гимн, который будет звучать перед всеми матчами турниров ФИФА. Песню под названием Desire презентуют на КЧМ
Робби Уильямс записал гимн для выхода команд на поле на турнирах ФИФА.
Премьера песни под названием Desire («Желание») состоится на матче-открытии клубного чемпионата мира в США между «Интер Майами» и «Аль-Ахли», который состоится 15 июня в 03:00 по московскому времени.
Композиция будет звучать перед всеми матчами турниров под эгидой ФИФА во время выхода команд на поле и построения, включая матчи чемпионата мира 2026 года.
В записи также приняла участие итальянская певица Лаура Паузини.
«Я вырос, наблюдая, как команды выходят на поле, слушая гимны, ощущая всю эту драму – и поэтому для меня огромная честь написать и записать официальный гимн ФИФА.
Я хотел создать нечто, что передает все это – страсть, волнение, гордость и величие момента перед самым началом матча», – сказал Робби Уильямс.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
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