21-летний Обрадор перейдет в «Бенфику». «Реал» включил защитника в сделку по трансферу Каррераса

Рафаэль Обрадор переходит в «Бенфику» из «Реала».

21-летний защитник станет частью сделки по переходу Альваро Каррераса в «Реал».

Ранее стало известно , что мадридская команда близка к договоренности с португальским клубом.

«Реал » включил Рафаэля Обрадора в сделку как дополнительный актив. Футболист согласовал договор с «Бенфикой».

В прошлом сезоне испанец выступал за «Депортиво » и провел 33 матча в Сегунде. Его статистику можно изучить здесь .