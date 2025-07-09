21-летний Обрадор перейдет в «Бенфику». «Реал» включил защитника в сделку по трансферу Каррераса
Рафаэль Обрадор переходит в «Бенфику» из «Реала».
21-летний защитник станет частью сделки по переходу Альваро Каррераса в «Реал».
Ранее стало известно, что мадридская команда близка к договоренности с португальским клубом.
«Реал» включил Рафаэля Обрадора в сделку как дополнительный актив. Футболист согласовал договор с «Бенфикой».
В прошлом сезоне испанец выступал за «Депортиво» и провел 33 матча в Сегунде. Его статистику можно изучить здесь.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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