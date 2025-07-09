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21-летний Обрадор перейдет в «Бенфику». «Реал» включил защитника в сделку по трансферу Каррераса

Рафаэль Обрадор переходит в «Бенфику» из «Реала».

21-летний защитник станет частью сделки по переходу Альваро Каррераса в «Реал».

Ранее стало известно, что мадридская команда близка к договоренности с португальским клубом.

«Реал» включил Рафаэля Обрадора в сделку как дополнительный актив. Футболист согласовал договор с «Бенфикой».

В прошлом сезоне испанец выступал за «Депортиво» и провел 33 матча в Сегунде. Его статистику можно изучить здесь.

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?4938 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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