«Ноттингем» пожаловался в АПЛ и может подать иск против «Тоттенхэма» из-за Гиббс-Уайта. Клуб считает, что «шпоры» не должны были общаться с хавбеком

«Ноттингем Форест» может подать в суд на «Тоттенхэм» из-за Моргана Гиббс-Уайта.

Вчера сообщалось , что «шпоры» приняли решение выплатить отступные в размере 60 млн фунтов, прописанные в контракте полузащитника.

Как стало известно Sky Sports, «Ноттингем Форест » пока не рассматривает возможность трансфера Моргана Гиббс-Уайта в «Тоттенхэм». Клуб прекратил всякое общение с лондонцами и консультируется со своими юристами по поводу возможных судебных исков.

По мнению «Ноттингема», «шпоры» неправомерно обращались к игроку, не получив разрешения на общение с ним. Также в клубе считают, что имело место нарушение конфиденциальности в отношении пункта об отступных в 60 млн фунтов, поскольку «Тоттенхэм » предложил именно эту сумму.

Пока неясно, смогут ли «лесники» полностью заблокировать трансфер, однако ожидается, что он будет отложен.

По данным журналиста Бена Джейкобса, клуб уже подал жалобу в Премьер-лигу, которая проведет расследование. Кроме того, «Тоттенхэму» было направлено письмо с просьбой прекратить все контакты с полузащитником.