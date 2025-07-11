«Ноттингем» пожаловался в АПЛ и может подать иск против «Тоттенхэма» из-за Гиббс-Уайта. Клуб считает, что «шпоры» не должны были общаться с хавбеком
Вчера сообщалось, что «шпоры» приняли решение выплатить отступные в размере 60 млн фунтов, прописанные в контракте полузащитника.
Как стало известно Sky Sports, «Ноттингем Форест» пока не рассматривает возможность трансфера Моргана Гиббс-Уайта в «Тоттенхэм». Клуб прекратил всякое общение с лондонцами и консультируется со своими юристами по поводу возможных судебных исков.
По мнению «Ноттингема», «шпоры» неправомерно обращались к игроку, не получив разрешения на общение с ним. Также в клубе считают, что имело место нарушение конфиденциальности в отношении пункта об отступных в 60 млн фунтов, поскольку «Тоттенхэм» предложил именно эту сумму.
Пока неясно, смогут ли «лесники» полностью заблокировать трансфер, однако ожидается, что он будет отложен.
По данным журналиста Бена Джейкобса, клуб уже подал жалобу в Премьер-лигу, которая проведет расследование. Кроме того, «Тоттенхэму» было направлено письмо с просьбой прекратить все контакты с полузащитником.