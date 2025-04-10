Оби Микел о драках в «Челси»: «Шевченко нокаутировал Бен Хаима. Баллака и Калу приходилось разнимать»

Джон Оби Микел вспомнил, как Андрей Шевченко вырубил Таля Бен Хаима.

«На тренировках случались настоящие драки. Помню, как Баллак подрался с Саломоном Калу . Саломон был очень тихим и милым парнем, но Михаэль, видимо, что-то ему сделал. Тот взбесился.

Мы не знаем, что именно произошло, но Баллак наверняка сделал что-то, что вывело Саломона из себя. Началась настоящая драка. Их пришлось разнимать, оттаскивать друг от друга.

Драк было очень много. Помню одну с участием Таля Бен Хаима и Андрея Шевченко . Кажется, Бен Хаим улетел в настоящий нокаут.

Шевченко был одним из тех, кто никогда ничего не говорил. От него ни слова не было слышно. А это просто показывает его боевой дух», – сказал бывший полузащитник «Челси » в эфире High Performance Podcast.

Про схожий эпизод в марте 2025-го рассказывал в подкасте The Dressing Room Уэйн Бридж.

«Лучшая драка была между Шевченко и Бен Хаимом. Таль любил бить людей. Между ними была парочка инцидентов, и Шева, помнится, предупредил его. Но вы знаете, какой из себя Таль. Он снова ударил. В итоге они стали лицом к лицу, и Шевченко провел невероятную комбинацию. Джеб, кросс, хук, кросс – что-то в этом роде. Бах, бах, бах, бах! Финиш. Все кончено, приятель.

После такого просто двигаешься дальше. Все было улажено. Таль просто должен был переступить через свою гордость и двигаться дальше. И больше не лезть к Шеве», – сказал экс-защитник «синих».