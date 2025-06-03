Мухин близок к уходу из ЦСКА. «Торпедо» ведет переговоры об аренде хавбека на полгода («Чемпионат»)

Максим Мухин может уйти из ЦСКА в «Торпедо».

Об этом сообщает «Чемпионат».

«Торпедо » хочет арендовать 23-летнего полузащитника на полгода, переговоры находятся в продвинутой стадии.

Также интерес к Мухину проявляет сербский «Партизан».

Хавбек в прошедшем сезоне сыграл за ЦСКА лишь раз, выйдя на замену на 85-й минуте первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (2:1). Мухин пропустил 508 дней из-за разрыва передней крестообразной связки.