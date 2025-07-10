«Спартак» близок к покупке Влапа у «Твенте» за 4 млн евро и согласовал с хавбеком контракт до 2028 года («Чемпионат»)
«Спартак» почти договорился о трансфере Михела Влапа.
По данным «Чемпионата», «Твенте» согласился продать своего лучшего ассистента российскому клубу за 4 млн евро. Стороны согласовывают последние детали.
С 28-летним хавбеком красно-белые уже обсудили все условия контракта. Соглашение будет рассчитано до 2028 года.
В Эредивизи-2024/25 Влап отдал 8 голевых передач в 36 играх – больше всех в клубе. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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