«Спартак» близок к покупке Влапа у «Твенте» за 4 млн евро и согласовал с хавбеком контракт до 2028 года («Чемпионат»)

«Спартак» почти договорился о трансфере Михела Влапа.

По данным «Чемпионата», «Твенте» согласился продать своего лучшего ассистента российскому клубу за 4 млн евро. Стороны согласовывают последние детали.

С 28-летним хавбеком красно-белые уже обсудили все условия контракта. Соглашение будет рассчитано до 2028 года.

В Эредивизи-2024/25 Влап отдал 8 голевых передач в 36 играх – больше всех в клубе. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь .