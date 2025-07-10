«Арсенал» подписал Нергора из «Брентфорда». 31-летний хавбек перешел за 11 млн евро и получил 16-й номер

«Арсенал» подписал Кристиана Нергора.

Ранее стало известно , что «Брентфорд » согласился продать «канонирам» 31-летнего полузащитника за 11 млн евро.

Датчанин выступал за «Брентфорд» с 2019 года. За клуб он провел 196 матчей во всех турнирах, в том числе 122 в АПЛ . На его счету 13 голов и 18 результативных передач.

В «Арсенале » Кристиан будет играть под номером 16.

Игрок сразу же присоединится к своим новым партнерам по команде на предсезонной подготовке.

Подробная статистика Кристиана доступна по ссылке .

Фото: arsenal.com