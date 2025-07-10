«Арсенал» подписал Нергора из «Брентфорда». 31-летний хавбек перешел за 11 млн евро и получил 16-й номер
«Арсенал» подписал Кристиана Нергора.
Ранее стало известно, что «Брентфорд» согласился продать «канонирам» 31-летнего полузащитника за 11 млн евро.
Датчанин выступал за «Брентфорд» с 2019 года. За клуб он провел 196 матчей во всех турнирах, в том числе 122 в АПЛ. На его счету 13 голов и 18 результативных передач.
В «Арсенале» Кристиан будет играть под номером 16.
Игрок сразу же присоединится к своим новым партнерам по команде на предсезонной подготовке.
Подробная статистика Кристиана доступна по ссылке.
Фото: arsenal.com
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«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Арсенала»
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