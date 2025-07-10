  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вьери о Роналдо: «Его травма подкосила «Интер», его не было почти 2 года. Но мы были как лучшие друзья. В ресторанах люди вставали и аплодировали нам. Я думал: «Что за черт? Мы что, The Beatles?»
1

Вьери о Роналдо: «Его травма подкосила «Интер», его не было почти 2 года. Но мы были как лучшие друзья. В ресторанах люди вставали и аплодировали нам. Я думал: «Что за черт? Мы что, The Beatles?»

Кристиан Вьери вспомнил тяжелую травму, полученную Роналдо в «Интере».

«Когда я присоединился к «Интеру», помню, как в раздевалку вошел Роналдо. Я встал, подошел к нему и сказал: «Я приехал играть с тобой». К сожалению, мы мало сыграли вместе.

Вскоре после моего трансфера он травмировал колено и выбыл почти на два года. Это был серьезный разрыв сухожилия – очень сложная травма.

Когда он вернулся домой после операции, я навестил его. Я был у него в комнате, пока он прикладывал лед, и он сказал: «Бобо, на этот раз я серьезно повредил ногу». Мы не знали, сможет ли он снова играть.

Через три или четыре месяца он уже бегал, но иногда из его колена торчал кусок металла. Я был в шоке: «Что за хрень?!»

Нам пришлось ждать больше полутора лет, и это долгий срок. Это сильно нас подкосило. В одном из первых матчей после его возвращения, против «Брешии», я помог ему забить, отдав пас в штрафной после стенки. Мы выиграли 3:1, и я тоже забил два гола. Спустя две недели мы выиграли у «Пьяченцы» 3:2, и я снова сделал дубль.

Один из голов я забил с пенальти. Я протянул мяч Роналдо, потому что именно он обычно бил с точки, а он ответил: «Нет-нет, Бобо, ты бей, ты должен стать лучшим бомбардиром в этом сезоне». Он вернул мне мяч, и я забил. Я был благодарен ему.

У нас были очень хорошие отношения, как у лучших друзей. Мы вместе ходили в миланские рестораны, и люди вставали и начинали аплодировать, когда мы появлялись. Я думал: «Что за черт? Мы что, The Beatles?» Безумие», – сказал бывший нападающий «Интера».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
logoКристиан Вьери
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoРоналдо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кристиан Вьери: «Когда Роналдо родился, Бог сказал ему: «Друг мой, ты станешь лучшим в истории». Его невозможно было остановить. Огромный, с невероятной техникой, быстрый»
46вчера, 19:01
Кристиан Вьери: «Интер» совершил чудо, добравшись до двух финалов ЛЧ за 3 года. Они не тратят столько денег, как «Барса», «Реал» или «ПСЖ». Жаль, что Индзаги ушел»
317 июня, 21:30
Главные новости
Энрике о шансах Дембеле на «Золотой мяч»: «Он лучший игрок сезона с отрывом. Он уникален, делает разницу. Наблюдать за его игрой – наслаждение для всех»
215 минут назад
Месси вышел на 2-е место в гонке бомбардиров сезона МЛС с 14 голами. До Серриджа из «Нэшвилла» – 2 мяча, у Лео на 6 игр меньше
5сегодня, 01:58
МЛС. «Интер Майами» обыграл в гостях «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1) благодаря дублю Месси
19сегодня, 01:38
Месси сделал дубль в 4 матчах подряд первым в истории МЛС. У форварда «Интер Майами» 14+6 в 15 играх сезона в лиге
7сегодня, 01:19
Энрике о 4:0 с «Реалом»: «Телефон забит поздравлениями от фанатов «Барселоны». «ПСЖ» в шаге от завоевания всех трофеев, мало кто на такое способен. Не думал, что у нас будут такие цели»
68вчера, 22:59
Куртуа о словах Тебаса про КЧМ: «С Ла Лигой вечно одно и то же. Не слышал, чтобы в Италии, Англии или НБА президенты так высказывались. Он хочет привлечь к себе внимание»
16вчера, 22:49
«Жота не превышал скорость, даю слово. Дорога никудышная, темная. Я остановился и пытался помочь, но ничего не мог сделать, моя совесть чиста». Водитель грузовика о гибели форварда
37вчера, 22:24
«Спартак» близок к покупке Влапа у «Твенте» за 4 млн евро и согласовал с хавбеком контракт до 2028 года («Чемпионат»)
36вчера, 22:09
«Смотреть на «ПСЖ» – это как смотреть на «Барсу» Пепа! Лучшего комплимента не найти». Каррагер про 4:0 с «Реалом» в полуфинале КЧМ
40вчера, 22:00
Энрике про 4:0 с «Реалом»: «Отлично, мы довольны. «ПСЖ» почти у цели, хотим сотворить историю»
13вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
Алонсо о последнем матче Модрича за «Реал»: «Легенда клуба, легенда футбола. Его навсегда запомнят в «Мадриде»
135 минут назад
Руис о 4:0 с «Реалом»: «ПСЖ» показал идеальную игру против поистине топ-команды. Хотим завоевать очередной трофей»
149 минут назад
Семак о 5:2 со «Сьоном»: «Надеюсь, команды из Европы будут приезжать в Петербург почаще. Спорт объединяет людей»
сегодня, 01:32
«Реал» выиграл 1 из 5 последних матчей против «ПСЖ» и трижды уступил
26вчера, 21:25
Фабиан Руис набрал 13 очков за 2 гола «Реалу». У Дембеле и Хакими – по 9
вчера, 21:23Фэнтези
«ПСЖ» выиграл 10 из 11 последних матчей и проиграл «Ботафого». Общий счет – 33:4
8вчера, 21:13
«Комо» за 13 млн евро выкупит у «Сити» Перроне
1вчера, 21:08
У «Реала» первое поражение при Алонсо. Были 4 победы подряд и ничья
21вчера, 21:01
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. «Динамо» Минск проиграло «Лудогорцу»
21вчера, 20:40
Уэсли согласовал контракт на 5 лет с «Ромой». «Фламенго» может продать интересовавшего «Зенит» защитника за 25 млн евро
2вчера, 20:28