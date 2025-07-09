  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» предложил 4,5 млн евро с учетом бонусов за лучшего ассистента «Твенте» Влапа. Хавбек готов переехать в Россию
25

«Спартак» предложил 4,5 млн евро с учетом бонусов за лучшего ассистента «Твенте» Влапа. Хавбек готов переехать в Россию

«Спартак» хочет купить Михела Влапа.

По данным De Telegraaf, «Твенте» готов продать хавбека, контракт которого истекает в 2026 году. Руководство сообщило игроку, что отпустит его, если получит примерно столько же, за сколько он был куплен у «Андерлехта» (2 млн евро).

Утверждается, что «Спартак» сделал более выгодное предложение: 3,5 млн евро и еще 1 млн в виде бонусов. Влап готов переехать в Россию, где будет зарабатывать больше, чем в Нидерландах.

Ожидается, что «Твенте» в ближайшее время согласится на трансфер.

В Эредивизи-2024/25 Влап отдал 8 голевых передач в 36 играх – больше всех в клубе. Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: De Telegraaf
logoСпартак
возможные трансферы
logoМихел Влап
logoвысшая лига Нидерланды
logoТвенте
деньги
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» ведет переговоры по Эмерсону и Адли из «Милана». Защитник рассматривает предложение, хавбек в Россию не хочет (Calciomercato)
48сегодня, 16:53
«Алавес» не отпустит Моуриньо в «Спартак» менее чем за 25 млн евро – это сумма отступных защитника
22вчера, 19:54
Главные новости
Энрике о 4:0 с «Реалом»: «Телефон забит поздравлениями от фанатов «Барселоны». «ПСЖ» в шаге от завоевания всех трофеев, мало кто на такое способен. Не думал, что у нас будут такие цели»
25 минут назад
Куртуа о словах Тебаса про КЧМ: «С Ла Лигой вечно одно и то же. Не слышал, чтобы в Италии, Англии или НБА президенты так высказывались. Он хочет привлечь к себе внимание»
415 минут назад
«Жота не превышал скорость, даю слово. Дорога никудышная, темная. Я остановился и пытался помочь, но ничего не мог сделать, моя совесть чиста». Водитель грузовика о гибели форварда
2340 минут назад
«Спартак» близок к покупке Влапа у «Твенте» за 4 млн евро и согласовал с хавбеком контракт до 2028 года («Чемпионат»)
1255 минут назад
«Смотреть на «ПСЖ» – это как смотреть на «Барсу» Пепа! Лучшего комплимента не найти». Каррагер про 4:0 с «Реалом» в полуфинале КЧМ
29сегодня, 22:00
Энрике про 4:0 с «Реалом»: «Отлично, мы довольны. «ПСЖ» почти у цели, хотим сотворить историю»
12сегодня, 21:59
Алонсо про 0:4 от «ПСЖ»: «Их проект строится два года, а мы только начинаем. Больно, но это сигнал о том, сколько работы «Реалу» предстоит»
93сегодня, 21:52
Куртуа про 0:4 с «ПСЖ»: «Иногда такой удар помогает прибавлять, из него можно вынести урок. «Реал» все время опаздывал»
19сегодня, 21:50
77 542 человека посетили игру «Реала» и «ПСЖ». Больше на КЧМ было только на матче парижан с «Атлетико» – 80 619
8сегодня, 21:38
Модрич провел последний матч за «Реал». 39-летний хавбек перейдет в «Милан»
43сегодня, 21:33
Ко всем новостям
Последние новости
Вьери о Роналдо: «Его травма подкосила «Интер», его не было почти 2 года. Но мы были как лучшие друзья. В ресторанах люди вставали и аплодировали нам. Я думал: «Что за черт? Мы что, The Beatles?»
127 минут назад
МЛС. «Интер Майами» в гостях у «Нью-Инглэнд Революшн»
742 минуты назад
«Реал» выиграл 1 из 5 последних матчей против «ПСЖ» и трижды уступил
26сегодня, 21:25
Фабиан Руис набрал 13 очков за 2 гола «Реалу». У Дембеле и Хакими – по 9
сегодня, 21:23Фэнтези
«ПСЖ» выиграл 10 из 11 последних матчей и проиграл «Ботафого». Общий счет – 33:4
8сегодня, 21:13
«Комо» за 13 млн евро выкупит у «Сити» Перроне
1сегодня, 21:08
У «Реала» первое поражение при Алонсо. Были 4 победы подряд и ничья
21сегодня, 21:01
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. «Динамо» Минск проиграло «Лудогорцу»
21сегодня, 20:40
Уэсли согласовал контракт на 5 лет с «Ромой». «Фламенго» может продать интересовавшего «Зенит» защитника за 25 млн евро
2сегодня, 20:28
«Рома» опережает «Интер» и «Порту» в гонке за Риоса из «Палмейраса». Римляне могут выплатить за хавбека 20+5 млн евро
сегодня, 20:28