«Спартак» предложил 4,5 млн евро с учетом бонусов за лучшего ассистента «Твенте» Влапа. Хавбек готов переехать в Россию

«Спартак» хочет купить Михела Влапа.

По данным De Telegraaf, «Твенте » готов продать хавбека, контракт которого истекает в 2026 году. Руководство сообщило игроку, что отпустит его, если получит примерно столько же, за сколько он был куплен у «Андерлехта» (2 млн евро).

Утверждается, что «Спартак » сделал более выгодное предложение: 3,5 млн евро и еще 1 млн в виде бонусов. Влап готов переехать в Россию, где будет зарабатывать больше, чем в Нидерландах.

Ожидается, что «Твенте» в ближайшее время согласится на трансфер.

В Эредивизи-2024/25 Влап отдал 8 голевых передач в 36 играх – больше всех в клубе. Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .