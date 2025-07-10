Фабиан Руис набрал 13 очков за 2 гола «Реалу». У Дембеле и Хакими – по 9
«ПСЖ» разгромил «Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира (4:0).
Фабиан Руис сделал дубль к 24-й минуте. Всего полузащитник набрал 13 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч) – это лучший результат полуфиналов. Его выбрали 2,75% игроков.
Усман Дембеле отдал ассист на Руиса на 6-й минуте и забил сам на 9-й. У него за матч 9 очков (+1 за игру, +5 за гол, +3 за ассист), с ним в команде играют 10,43% фэнтези-менеджеров.
9 очков набрал и Ашраф Хакими – у защитника голевая передача на 2-й мяч Руиса. Его выбрали 59,05% игроков, он – лучший по очкам и самым популярный в фэнтези-турнире.
В финале «ПСЖ» сыграет с «Челси», игра пройдет 13 июля в 22:00 мск.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези клубного ЧМ на Спортсе’‘
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