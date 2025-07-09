«Интер» хочет купить Асенсио. «ПСЖ» может продать хавбека за 10-12 млн евро

«Интер» хочет подписать Марко Асенсио.

По данным La Gazzetta dello Sport, миланцы уже дважды были близки к трансферу полузащитника: в 2023 году и в январе 2025 года. Сейчас они вновь работают над сделкой.

Испанец, проведший последние полгода в «Астон Вилле» на правах аренды, не входит в планы «ПСЖ », поэтому агенты ищут ему новую команду. Утверждается, что приобрести Асенсио , вероятно, можно будет за 10-12 млн евро, поскольку его контракт истекает через год.

Основным препятствием называется зарплата. Сейчас Марко получает 8 млн евро в год после вычета налогов, ему придется пойти на серьезные уступки, чтобы попасть в «Интер ».