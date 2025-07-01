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Моуринью встретился с Асенсио. «Фенербахче» сделал предложение хавбеку «ПСЖ» (Ягыз Сабунджуоглу)

Марко Асенсио может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает инсайдер Ягыз Сабунджуоглу, в подписании полузащитника «ПСЖ» заинтересован «Фенербахче». Стамбульцы уже сделали официальное предложение.

Также с испанцем встретился возглавляющий турецкую команду Жозе Моуринью.

Асенсио последние полгода провел в «Астон Вилле» и забил 3 гола в 13 матчах в АПЛ. Подробно со статистикой экс-футболиста «Реала» можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Ягыза Сабунджуоглу
logoФенербахче
logoМарко Асенсио
logoЖозе Моуринью
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
возможные трансферы
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