Моуринью встретился с Асенсио. «Фенербахче» сделал предложение хавбеку «ПСЖ» (Ягыз Сабунджуоглу)

Марко Асенсио может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает инсайдер Ягыз Сабунджуоглу, в подписании полузащитника «ПСЖ» заинтересован «Фенербахче». Стамбульцы уже сделали официальное предложение.

Также с испанцем встретился возглавляющий турецкую команду Жозе Моуринью.

Асенсио последние полгода провел в «Астон Вилле» и забил 3 гола в 13 матчах в АПЛ. Подробно со статистикой экс-футболиста «Реала» можно ознакомиться здесь .