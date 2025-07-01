Моуринью встретился с Асенсио. «Фенербахче» сделал предложение хавбеку «ПСЖ» (Ягыз Сабунджуоглу)
Марко Асенсио может продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает инсайдер Ягыз Сабунджуоглу, в подписании полузащитника «ПСЖ» заинтересован «Фенербахче». Стамбульцы уже сделали официальное предложение.
Также с испанцем встретился возглавляющий турецкую команду Жозе Моуринью.
Асенсио последние полгода провел в «Астон Вилле» и забил 3 гола в 13 матчах в АПЛ. Подробно со статистикой экс-футболиста «Реала» можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Ягыза Сабунджуоглу
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