«Лимит не нужен вообще. Батраков и Кисляк пробились, несмотря ни на что». Радимов о возможном ужесточении лимита

Владислав Радимов высказался против существования лимита в чемпионате России.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил , что лимит на легионеров в Мир РПЛ могу ужесточить с сезона‑2026/27. Обсуждается схема, при которой клубы не смогут включать в заявку более 10 иностранных игроков (сейчас – 13), а также одновременно на поле не может находиться более 5 легионеров (сейчас – 8).

«Лимит вообще не нужен. Условные Батраков и Кисляк пробились, несмотря ни на что. Конкурируя, в случае Кисляка , с Пьяничем , Обляковым , Жемалетдиновым . Кисляк играл и был лучше.

С одной стороны, конечно же, логично и правильно в условиях, когда мы отстранены, давать дорогу своим молодым. Но другое дело, как этой дорогой будут пользоваться сами ребята», – сказал бывший полузащитник сборной России.