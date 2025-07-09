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«Лимит не нужен вообще. Батраков и Кисляк пробились, несмотря ни на что». Радимов о возможном ужесточении лимита

Владислав Радимов высказался против существования лимита в чемпионате России.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что лимит на легионеров в Мир РПЛ могу ужесточить с сезона‑2026/27. Обсуждается схема, при которой клубы не смогут включать в заявку более 10 иностранных игроков (сейчас – 13), а также одновременно на поле не может находиться более 5 легионеров (сейчас – 8).

«Лимит вообще не нужен. Условные Батраков и Кисляк пробились, несмотря ни на что. Конкурируя, в случае Кисляка, с Пьяничем, Обляковым, Жемалетдиновым. Кисляк играл и был лучше.

С одной стороны, конечно же, логично и правильно в условиях, когда мы отстранены, давать дорогу своим молодым. Но другое дело, как этой дорогой будут пользоваться сами ребята», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
logoАлексей Батраков
logoМатвей Кисляк
logoРифат Жемалетдинов
logoМатч ТВ
logoВладислав Радимов
logoМиралем Пьянич
logoИван Обляков
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