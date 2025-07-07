«Интер Майами» начал переговоры о трансфере Де Поля. Хавбек «Атлетико» готов перейти в команду Месси
Родриго Де Поль может продолжить карьеру в МЛС.
«Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, начал переговоры с «Атлетико» о переходе 31-летнего полузащитника.
Действующий контракт аргентинца и испанского клуба рассчитан до июня 2026 года.
Сообщается, что сам футболист готов перейти в клуб из Флориды.
Родриго Де Поль выступает за «Атлетико» с сезона-2021/22. В прошлом сезоне он провел 34 матча в Ла Лиге, забив 3 гола и сделав 5 передач.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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