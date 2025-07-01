«Вест Хэм» может продать Кудуса в «Тоттенхэм» за 60 млн фунтов, несмотря на отступные в 85 млн, для соблюдения ФФП
«Тоттенхэм» планирует подписание Мохаммеда Кудуса.
«Шпоры» определили вингера «Вест Хэма» как приоритетную цель и полагают, что его можно будет приобрести дешевле суммы отступных в 85 миллионов фунтов, которая станет активной для клубов АПЛ в первые десять дней июля. Об этом сообщает The Guardian.
Необходимость соблюдения правил Премьер-лиги о прибыльности и устойчивости может подтолкнуть «Вест Хэм» к продаже Кудуса. Полагается, что сделка может быть заключена примерно за 60 миллионов фунтов.
Кудус также интересует «Челси», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».
В прошлом сезоне АПЛ Кудус забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах АПЛ. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Guardian
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