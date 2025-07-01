«Вест Хэм» может продать Кудуса в «Тоттенхэм» за 60 млн фунтов, несмотря на отступные в 85 млн, для соблюдения ФФП

«Тоттенхэм» планирует подписание Мохаммеда Кудуса.

«Шпоры» определили вингера «Вест Хэма » как приоритетную цель и полагают, что его можно будет приобрести дешевле суммы отступных в 85 миллионов фунтов, которая станет активной для клубов АПЛ в первые десять дней июля. Об этом сообщает The Guardian.

Необходимость соблюдения правил Премьер-лиги о прибыльности и устойчивости может подтолкнуть «Вест Хэм» к продаже Кудуса. Полагается, что сделка может быть заключена примерно за 60 миллионов фунтов.

Кудус также интересует «Челси », «Ньюкасл » и «Манчестер Юнайтед ».

В прошлом сезоне АПЛ Кудус забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах АПЛ. Его подробная статистика – здесь .