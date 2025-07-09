У «Реала» лучшая посещаемость на КЧМ – 67 247 человек на матче в среднем

У «Реала» самая высокая посещаемость на клубном ЧМ.

По данным The Athletic, средняя посещаемость матчей с участием мадридского клуба составила 67 247 зрителей.

На игре с «Пачукой» (3:1), проходившей на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте, присутствовало 70 248 зрителей. Средняя посещаемость стадиона во время клубного чемпионата мира составила 37 000 человек.

Четвертьфинал против дортмундской «Боруссии » (3:2) на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке собрал 76 611 человек при средней посещаемости арены в 43 000 человек.