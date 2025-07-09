9

У «Реала» лучшая посещаемость на КЧМ – 67 247 человек на матче в среднем

У «Реала» самая высокая посещаемость на клубном ЧМ.

По данным The Athletic, средняя посещаемость матчей с участием мадридского клуба составила 67 247 зрителей. 

На игре с «Пачукой» (3:1), проходившей на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте, присутствовало 70 248 зрителей. Средняя посещаемость стадиона во время клубного чемпионата мира составила 37 000 человек.

Четвертьфинал против дортмундской «Боруссии» (3:2) на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке собрал 76 611 человек при средней посещаемости арены в 43 000 человек.

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?6037 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
logoРеал Мадрид
рейтинги
logoчемпионат мира среди клубов
logoЛа Лига
болельщики
logoБоруссия Дортмунд
Метлайф Стэдиум
logoПачука
logoвысшая лига Мексика
стадион Банк оф Америка
стадионы
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сальгадо об условиях на клубном ЧМ: «Мы играли в ЛЧ при минус 16 – нельзя все время играть там, где климат и время всех устраивают. Все заслуживают права выступить на таком турнире»
13сегодня, 11:05
Гастроэнтерит Мбаппе вызвали бактерии в курином мясе, француз потерял 6 кг. Форварду «Реала» стало плохо перед вылетом в США, у него подозревали тепловой удар (L’Equipe)
98сегодня, 09:25
Главные новости
ЧМ-2026 станет самым вредным для окружающей среды в истории. Загрязнение будет эквивалентно годовой эксплуатации 6,5 млн автомобилей, подсчитали экологи (Independent)
2221 минуту назад
Минимум три арбитра матча «Сочи» – «Торпедо» отстранены от судейства и не вызваны на сбор: Любимов, Аверьянов и задержанный Головко. Главного судью не отстранили (Sport Baza)
1238 минут назадВидео
RFEF сомневается по поводу переноса матча «Реала» в 1-м туре Ла Лиги и хочет дождаться результата игры с «ПСЖ» в полуфинале КЧМ (Cadena SER)
853 минуты назад
«Сосьедад» о Захаряне: «У Арсена нет травмы, врачи ее исключили. Он будет работать индивидуально, пока боль не пройдет»
52сегодня, 11:16
Сальгадо об условиях на клубном ЧМ: «Мы играли в ЛЧ при минус 16 – нельзя все время играть там, где климат и время всех устраивают. Все заслуживают права выступить на таком турнире»
13сегодня, 11:05
«ПСЖ» и «Реал» в полуфинале КЧМ! Ставьте на игру с бонусом 100 000 рублей от БЕТСИТИ!
сегодня, 11:00Реклама
Абена об РПЛ: «Многие недооценивают ее уровень. Россия заслуживает возвращения в международные турниры, особенно «Спартак» должен ее представлять»
18сегодня, 10:53
«Торпедо» распустят в случае исключения из РПЛ, заявил адвокат владельца клуба
128сегодня, 10:25
Кайседо травмировал голеностоп в конце 2-го тайма матча с «Флуминенсе», сообщил Мареска: «Мойсес думал, что сможет продолжить, но почувствовал боль»
3сегодня, 10:09
В получении взяток за влияние на результаты матчей в России подозревают 9 арбитров, включая фигурирующих в деле «Торпедо» Перезву и Головко (Иван Карпов)
88сегодня, 09:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Спортинг» требует  за Дьокереша 70 млн евро фиксированной суммы, «Арсенал» предлагает 65+15 млн. Переговоры зашли в тупик, трансфер может сорваться (Record)
24 минуты назад
Ла Лига не видит оснований для переноса матча «Реала» в 1-м туре Ла Лиги
36 минут назад
Валерий Масалитин: «Надо ужесточать лимит до 3-4 легионеров в старте. А в команде пусть их хоть десяток будет. Нельзя, чтобы средний иностранец преграждал путь молодому россиянину»
1024 минуты назад
«Тоттенхэм» не получал официального предложения от «Атлетико» по Ромеро. Клуб не настроен продавать защитника, его считают ключевым игроком
455 минут назад
«Бавария» готова заплатить за Диаса не более 60 млн евро плюс бонусы. Переговоры с «Ливерпулем» пока приостановлены на фоне гибели Жоты
5сегодня, 11:25
Ле Норман поднялся на Фудзияму. Высота вулкана – 3776 м
2сегодня, 10:44Фото
Нету посвятил Жоте выход «Челси» в финал клубного ЧМ: «Это для Диогу и его семьи. Надеюсь, получится выиграть турнир для него»
4сегодня, 10:44
Гасилин о драке Смолова: «Федор – образованный, воспитанный, умный и эрудированный человек. Его очень жестко спровоцировали, уверен, что он жалеет. Драка «Локомотива» и ЦСКА в ЮФЛ намного хуже»
18сегодня, 10:19
Перенесший рецидив рака в феврале хавбек «Лас-Пальмаса» Родригес успешно прошел медосмотр и тренируется уже две недели
1сегодня, 10:01
«Динамо» отдало Лепского в аренду «Крыльям Советов» на сезон с правом выкупа
5сегодня, 09:54