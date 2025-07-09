RFEF сомневается по поводу переноса матча «Реала» в 1-м туре Ла Лиги и хочет дождаться результата игры с «ПСЖ» в полуфинале КЧМ (Cadena SER)

В RFEF не уверены насчет переноса 1-го матча «Реала» в Ла Лиге.

Ранее «Реал» официально попросил Ла Лигу перенести матч 1-го тура против «Осасуны» с 19 августа на 29 октября из-за участия в клубном чемпионате мира.

Как сообщает Cadena SER, «Осасуна » готова согласиться на перенос матча на выбранную дату. Однако Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) сомневается по поводу переноса игры и хочет подождать результата полуфинального матча клубного ЧМ против «ПСЖ ». В федерации надеются, что Ла Лига передаст запрос «Реала», чтобы Комитет по соревнованиям мог принять решение.

Матч «Реала » и «ПСЖ» в полуфинале клубного ЧМ пройдет сегодня на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси и начнется в 22:00 по московскому времени.