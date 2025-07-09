Кайседо травмировал голеностоп в конце 2-го тайма матча с «Флуминенсе», сообщил Мареска: «Мойсес думал, что сможет продолжить, но почувствовал боль»

Мойсес Кайседо травмировал голеностоп в конце матча с «Флуминенсе».

В полуфинале клубного чемпионата мира «Челси » одержал победу со счетом 2:0.

Кайседо получил повреждение в добавленное ко второму тайму время. После оказания медицинской помощи полузащитник продолжил игру, но через несколько минут был вынужден покинуть поле.

«Мойсес подвернул голеностоп. Я сказал ему, что, поскольку до конца оставалось всего две или три минуты, мы могли бы доиграть вдесятером. Было важно, чтобы ситуация не ухудшилась, потому что мы играем в воскресенье. Он думал, что может попробовать [продолжить игру], но почувствовал боль. Надеюсь, к воскресенью он будет здоров. Посмотрим», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска .

В финале клубного ЧМ «Челси» сыграет с «Реалом» или «ПСЖ». Игра пройдет в воскресенье, 13 июля.