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Кайседо травмировал голеностоп в конце 2-го тайма матча с «Флуминенсе», сообщил Мареска: «Мойсес думал, что сможет продолжить, но почувствовал боль»

Мойсес Кайседо травмировал голеностоп в конце матча с «Флуминенсе».

В полуфинале клубного чемпионата мира «Челси» одержал победу со счетом 2:0.

Кайседо получил повреждение в добавленное ко второму тайму время. После оказания медицинской помощи полузащитник продолжил игру, но через несколько минут был вынужден покинуть поле.

«Мойсес подвернул голеностоп. Я сказал ему, что, поскольку до конца оставалось всего две или три минуты, мы могли бы доиграть вдесятером. Было важно, чтобы ситуация не ухудшилась, потому что мы играем в воскресенье. Он думал, что может попробовать [продолжить игру], но почувствовал боль. Надеюсь, к воскресенью он будет здоров. Посмотрим», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.

В финале клубного ЧМ «Челси» сыграет с «Реалом» или «ПСЖ». Игра пройдет в воскресенье, 13 июля.

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?6024 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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logoчемпионат мира среди клубов
logoЭнцо Мареска
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