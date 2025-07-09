Гюсто о 2:0 с «Флуминенсе»: «Было трудно дышать, играть в таких условиях тяжело. Это касается всех команд – главное, что «Челси» выполнил свою задачу»

Мало Гюсто пожаловался на тяжелые условия во время матча с «Флуминенсе».

В полуфинале клубного чемпионата мира «Челси» одержал победу со счетом 2:0.

«На поле было очень тяжело. Было трудно дышать, мы рады, что справились с этим. Сложно играть в таких условиях. Это не имеет значения, мы должны сосредоточиться на себе, придерживаться нашего плана и выкладываться полностью.

[Условия одинаковы] для всех команд. Главное, что мы выполнили свою задачу. Мы постараемся выиграть финал и завоевать трофей», – сказал защитник «Челси ».