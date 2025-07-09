Жоао Педро набрал 10 очков за 2 гола «Флуминенсе». Форвард дебютировал за «Челси» в плей-офф КЧМ
«Челси» обыграл «Флуминенсе» в полуфинале клубного ЧМ (2:0).
Оба мяча забил нападающий «Челси» Жоао Педро. Всего он набрал 10 очков в Фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+2 за игру, +8 за голы), его выбрали 17,4% Фэнтези-менеджеров.
Нападающий пришел в «Челси» неделю назад, дебютировал в 1/4 финала против «Палмейраса», а в полуфинале впервые вышел в старте.
«Челси» вышел в финал, где встретиться с победителем пары «Реал» – «ПСЖ». 2-й полуфинал будет сыгран сегодня в 22:00 мск.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези клубного ЧМ на Спортсе’‘
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