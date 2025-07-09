Жоао Педро набрал 10 очков за 2 гола «Флуминенсе». Форвард дебютировал за «Челси» в плей-офф КЧМ

«Челси» обыграл «Флуминенсе» в полуфинале клубного ЧМ (2:0).

Оба мяча забил нападающий «Челси» Жоао Педро . Всего он набрал 10 очков в Фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+2 за игру, +8 за голы), его выбрали 17,4% Фэнтези-менеджеров.

Нападающий пришел в «Челси» неделю назад , дебютировал в 1/4 финала против «Палмейраса », а в полуфинале впервые вышел в старте.

«Челси » вышел в финал, где встретиться с победителем пары «Реал » – «ПСЖ ». 2-й полуфинал будет сыгран сегодня в 22:00 мск.

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