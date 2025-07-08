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«Милан» и другие топ-клубы Серии А могут обратиться к Хейлунду ближе к концу окна. Форвард «МЮ» нравится Гасперини, но переход в «Рому» возможен лишь на правах аренды

Расмус Хейлунд по-прежнему интересен клубам Серии А.

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что топ-клубы Серии А, нуждающиеся в нападающем, могут попытаться подписать датчанина ближе к концу летнего трансферного окна. Отмечается, что форвард «Манчестер Юнайтед» интересен «Милану», но не является приоритетной целью «россонери» на данный момент.

Также сообщается, что Хейлунд нравится главному тренеру «Ромы» Джан Пьеро Гасперини, который работал с Расмусом в «Аталанте». Однако переход в римский клуб может состояться лишь на правах аренды.

В прошлом сезоне Расмус Хейлунд забил 4 гола в 32 матчах АПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.

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Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Tipsbladet
logoРасмус Хейлунд
возможные трансферы
logoМанчестер Юнайтед
logoРома
logoсерия А Италия
logoДжан Пьеро Гасперини
logoпремьер-лига Англия
logoМилан
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