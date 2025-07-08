«Милан» и другие топ-клубы Серии А могут обратиться к Хейлунду ближе к концу окна. Форвард «МЮ» нравится Гасперини, но переход в «Рому» возможен лишь на правах аренды

Расмус Хейлунд по-прежнему интересен клубам Серии А.

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что топ-клубы Серии А, нуждающиеся в нападающем, могут попытаться подписать датчанина ближе к концу летнего трансферного окна. Отмечается, что форвард «Манчестер Юнайтед » интересен «Милану», но не является приоритетной целью «россонери» на данный момент.

Также сообщается, что Хейлунд нравится главному тренеру «Ромы» Джан Пьеро Гасперини , который работал с Расмусом в «Аталанте». Однако переход в римский клуб может состояться лишь на правах аренды.

В прошлом сезоне Расмус Хейлунд забил 4 гола в 32 матчах АПЛ . Его подробную статистику можно найти здесь .