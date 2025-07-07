Мбаппе отозвал жалобу на психологическое давление «ПСЖ» и принуждение к подписанию контракта в 2023-м (L’Equipe)
Килиан Мбаппе отозвал жалобу о психологическом давлении в «ПСЖ».
Ранее экс-форвард «ПСЖ», перешедший в «Реал» прошлым летом, заявил о психологическом давлении, а также обвинил парижский клуб в принуждении к подписанию нового контракта в 2023 году, когда Мбаппе временно отстранили от работы с основным составом. Жалоба привела к началу расследования в конце июня.
По данным L’Equipe, адвокаты Мбаппе отозвали жалобу в понедельник. При этом судебный процесс в отношении «ПСЖ» о задолженности перед форвардом на сумму 55 млн евро по-прежнему продолжается.
Сообщается, что Мбаппе и его окружение стремятся урегулировать юридические вопросы как можно скорее, чтобы форвард смог полностью сосредоточиться на игре.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
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