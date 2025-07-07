«Милан» начал переговоры с Бонифасе, «Байер» ранее хотел 50 млн евро. Клуб рассматривает и другие варианты из-за травм форварда
Виктор Бонифасе может перейти в клуб из Серии А.
«Милан» начал переговоры о трансфере с нападающим Виктором Бонифасе.
Ранее сообщалось, что «Байер» может продать форварда за 50 миллионов евро.
Тем не менее миланский клуб также рассматривает и другие варианты, поскольку футболист испытывал проблемы с травмами в последние несколько месяцев.
В минувшем сезоне Виктор Бонифасе забил 8 голов и сделал 1 передачу в 19 матчах Бундеслиги.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Italia
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