«Милан» начал переговоры с Бонифасе, «Байер» ранее хотел 50 млн евро. Клуб рассматривает и другие варианты из-за травм форварда

Виктор Бонифасе может перейти в клуб из Серии А.

«Милан » начал переговоры о трансфере с нападающим Виктором Бонифасе.

Ранее сообщалось , что «Байер » может продать форварда за 50 миллионов евро.

Тем не менее миланский клуб также рассматривает и другие варианты, поскольку футболист испытывал проблемы с травмами в последние несколько месяцев.

В минувшем сезоне Виктор Бонифасе забил 8 голов и сделал 1 передачу в 19 матчах Бундеслиги.