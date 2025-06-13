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«Байер» может продать Бонифасе за 50 млн евро. Форвард не хочет уходить из клуба – у него ранее сорвался трансфер в «Аль-Наср»

Виктор Бонифасе может покинуть «Байер».

Нигерийский нападающий считается одним из главных футболистов, которых немецкий клуб хочет продать в летнее трансферное окно.

Леверкузенский клуб хотел бы получить 50 миллионов евро за футболиста, однако сам игрок не намерен уходить из команды, об этом сообщает Bild со ссылкой Get Football News Germany.

«Виктор завершил сезон после поездки в сборную. Сейчас он в отпуске, будет усиленно тренироваться, а затем вернется для предсезонной подготовки. У клуба новый тренер, новая расстановка, но это все равно очень хорошая команда, которая вернулась в Лигу чемпионов. Мы с Виктором никогда не обсуждали трансфер», – сказал представитель футболиста Эмефи Анек Атта.

Прошлой зимой у футболиста сорвался трансфер в «Аль-Наср».

В минувшем сезоне Виктор Бонифасе забил 8 голов и сделал 1 передачу в 19 матчах Бундеслиги.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Get Football News Germany
logoВиктор Бонифасе
logoбундеслига Германия
logoБайер
возможные трансферы
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