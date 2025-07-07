Черчесов о Сергееве в «Динамо»: «Иван был в моем списке, когда еще играл за «Торпедо». Рад, что его карьера сложилась – значит, мы правильно оценили потенциал»

Станислав Черчесов рад трансферу Ивана Сергеева в «Динамо».

Бело-голубые объявили о переходе нападающего 4 июля. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года.

«Он был в моем списке (сборной России – Спортс’‘), когда еще играл за «Торпедо» в Первой лиге. Рад, что его карьера сложилась. Значит, в свое время мы правильно оценили его потенциал.

Каждый футболист выбирает то, что ему надо. Пожелаю ему приносить пользу «Динамо» и сборной России», – сказал бывший главный тренер российской сборной.