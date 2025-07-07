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Булыкин о Сергееве в «Динамо»: «Умеет забивать, становился чемпионом. Будет хорошая связка с Тюкавиным»

Дмитрий Булыкин оценил перспективы Ивана Сергеева в «Динамо».

На днях форвард перешел в московский клуб из «Крыльев Советов».

— Время покажет. По крайней мере, футболист хороший и умеет забивать, знает, как забивать. Играл на высоком уровне, становился чемпионом России. Если все будет в порядке, то, безусловно, поможет команде.

— Вы немного скептически относитесь к «Динамо»?

— Почему? Нет. Я ко всем командам отношусь скептически, потому что сейчас нет мощных клубов. «Спартак» боролся с «Краснодаром», с «Зенитом», а в итоге даже в тройку не попал. ЦСКА хорошо провел только весну и занял третье место. Биться за первое место и медали будут четыре московские команды, «Краснодар» и «Зенит».

— Тюкавин, как выйдет, сразу опять станет основным?

— Еще надо восстановиться. После зимней паузы мы увидим его во всей красе, а до нее ему будет тяжело. Пожелаем скорейшего восстановления, как можно быстрее выходить на поле и составлять конкуренцию, потому что здоровое соперничество помогает и прогрессировать, и мотивировать на хорошую игру. Тюкавин с Сергеевым будут хорошей связкой, — сказал бывший нападающий сборной России.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoИван Сергеев
logoДмитрий Булыкин
logoКонстантин Тюкавин
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
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